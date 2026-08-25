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Директор «Северстали» о Киселевиче в роли заместителя по развитию: «Работа велась с января. КХЛ разрабатывает трехлетний план развития – то же самое можно сделать с клубом»

Директор « Северстали »  Николай Канаков рассказал, что входит в обязанности Богдана Киселевича , назначенного заместителем директора по развитию череповецкого клуба.

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