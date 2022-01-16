Минобороны России: еще 10 самолетов с российскими миротворцами прибыли в Подмосковье

В Министерстве обороны России заявили, что еще десять самолетов военно-транспортной авиации ВКС Ил-76 с российскими миротворцами из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли из Казахстана на аэродром "Чкаловский".