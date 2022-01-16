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Минобороны России: еще 10 самолетов с российскими миротворцами прибыли в Подмосковье

Минобороны России: еще 10 самолетов с российскими миротворцами прибыли в Подмосковье

В Министерстве обороны России заявили, что еще десять самолетов военно-транспортной авиации ВКС Ил-76 с российскими миротворцами из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли из Казахстана на аэродром "Чкаловский".

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