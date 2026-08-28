Венесуэла изучает возможность выхода из ОПЕК. Каракас обсуждал потенциальный отказ от членства в организации с представителями США, однако окончательного решения по этому вопросу пока нет, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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