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Венесуэла изучает возможность выхода из ОПЕК

Венесуэла изучает возможность выхода из ОПЕК. Каракас обсуждал потенциальный отказ от членства в организации с представителями США, однако окончательного решения по этому вопросу пока нет, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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