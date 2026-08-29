Израиль против Турции: опасная ставка на силу в сирийском вопросе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не хочет расширения турецкого влияния на юге Сирии, и что Израиль намерен создать зону безопасности для предотвращения возможных атак со стороны джихадистских группировок.
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