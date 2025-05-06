Выставка «80 лет Победы» открылась в офисах «Мои документы»

В год празднования Победы в Великой Отечественной войне центры государственных услуг «Мои документы» при сотрудничестве с Главным архивным управлением города Москвы в рамках проекта «Москва — с заботой об истории» организовали серию тематических выставок, посвященных событиям войны.
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