Си Цзиньпин поздравил полярников с введением в эксплуатацию станции "Циньлин" в Антарктике

Пекин, 7 февраля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду направил полярникам страны поздравительное письмо по случаю завершения строительства в Антарктике исследовательской станции "Циньлин" и введения ее в эксплуатацию.
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