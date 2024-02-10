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Народные приметы 11 февраля 2024 года, что нельзя делать в этот день

Народные приметы 11 февраля 2024 года, что нельзя делать в этот день

Народные приметы 11 февраля 2024 года, что нельзя делать в этот день Анна ФедороваЕжегодно 11 февраля православные отмечают народно-церковный праздник «Лаврентьев день».

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