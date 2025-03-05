«Каждый день мог закончиться плачевно»: актер Владимир Сычев о жизни в 90-е и сериалах «Афродеревня» и «Мендельсон»

Владимир Сычев сегодня успешный, востребованный актер. Он начинал с «Ералаша», потом звался «королем эпизодов», а в 2014 году стал узнаваем на улицах благодаря знаковой роли Психа из сериала «Физрук» на ТНТ.
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