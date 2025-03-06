В поисках гармонии: как совмещать личную жизнь и профессиональную деятельность

Рассказывает бизнес-консультант, практикующий психолог и ментор для предпринимателей. Татьяна Семенова Личный архив Статистика беспощадна: в конце 2024 года, согласно исследованию Русской школы управления (РШУ), 56% опрошенных признались, что испытывают симптомы выгорания, нехватку сил, энергии и мотивации.