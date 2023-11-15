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Мировое обозрение

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Польские аграрии присоединились к антиукраинским протестам

Польские аграрии присоединились к антиукраинским протестам

К протестам польских перевозчиков присоединилось движение «Обманутая подкарпатская деревня» (Oszukana Podkarpacka Wieś), объединяющая аграриев, финансово пострадавших от наплыва в страну украинской сельхозпродукции.

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