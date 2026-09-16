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Царьград

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Студия Clever обвиняется в невыплате зарплат и насилии

Студия Clever обвиняется в невыплате зарплат и насилии

Эльмира В., экс-администратор студии Clever, заявила о невыплате зарплаты и нападении. Студия, ранее сотрудничавшая с каналом «Пятница!», завершила два последних года с убытком и столкнулась с иском на 7,6 млн рублей.

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