Студия Clever обвиняется в невыплате зарплат и насилии

Эльмира В., экс-администратор студии Clever, заявила о невыплате зарплаты и нападении. Студия, ранее сотрудничавшая с каналом «Пятница!», завершила два последних года с убытком и столкнулась с иском на 7,6 млн рублей.
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