Прокуратура Мали начала расследование содействия терроризму со стороны Украины

В Мали прокурор начал расследование возможного содействия терроризму со стороны Украины. В документе прокуратуры упоминаются высказывания представителя украинского ГУР Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова.
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