Ищите, кем воевать: на Украине продолжают активно продавливать тему снижения возраста мобилизации

На Украине продолжают активно продавливать тему снижения возраста мобилизации. «Если Конституцией определено, что человек с 21 года может стать нардепом, то солдатом из 20 он может точно стать», — заявил секретарь Комитета по нацбезопасности Роман Костенко.
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