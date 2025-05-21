В ДК «Берендей» пройдет капустник

24 мая в культурных центрах и библиотеках нашего округа пройдет Единый день открытых дверей. Посетители познакомятся с руководителями кружков и творческих студий, узнают о занятиях и достижениях учеников, выяснят, какие новшества появились там за последний год, а также примут участие в интерактивных программах.