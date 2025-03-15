В Германии указали на подготовку общества в Европе к "войне" с Россией

Global Look Press/Oskar Eyb Общество в Европе, в частности в Германии, готовят к некой войне с Россией, хотя причин ожидать "российское нападение" нет, заявил в беседе с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.