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Сможет ли российская «Сфера» заменить ВС РФ американский Starlink

Сможет ли российская «Сфера» заменить ВС РФ американский Starlink

Серия арестов российских генералов в высшем руководстве Минобороны РФ после ухода на другую высокопоставленную должность в Совбезе РФ Сергея Шойгу наглядно свидетельствует о том, что не все ладно было в нашем военном ведомстве к моменту начала СВО на Украине и после.

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Комментарии
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ГС
Галина Соколова
Как так получилось, что в космосе первые, а связи вообще нет!? Ну, маразм прямо какой -то!?
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7 час.
dverry garry
не надо верить чубатым ебадолбам
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2 час.
Sergiy Che
Ну на счёт &quot;вообще нет&quot; это конечно Галюню Соколову кто то жестоко нае... обманул))  Всё СВО давно бы закончилось победой врагов если бы &quot;связи ваще не было&quot; у России. А вот то, что у России НЕ НАСТОЛЬКО ХОРОШАЯ СВЯЗЬ как у пиндосов и приходилось для наших спутников покупать начинку электронную на Западе историю имеет как раз из совковых времён идущую - Королёва, не успели замучить на смерть в сталинских лагерях по облыжному обвинению и потому его гений вывел нашу страну вперёд в космической гонке (но так как в сталинских лагерях палачи его таки подизуродовали, то он трагически погиб ещё не старым и полным сил - потому лунную гонку мы уже просрали). Но не всем областям науки так повезло - как известно генетику с кибернетикой при Сталине так отмандячили и столько гениев шедших на прорыв уничтожили (не говоря о тех, кого ещё в гражданскую - революцию выдавили из страны в эмиграцию, где их гений работал на другие страны, а не на нашу - как скажем изобретателя телевиденья Владимира Козьмича Зворыкина к примеру), что СССР всегда не слабо отставал в области электроники. В лихие 90е этот разрыв только увеличился и лишь с 2000г. там кое-что начали делать шоб догонять, но догонять всегда не просто...  Кроме того, часть мест где в СССР разрабатывали космическую связь осталась после развала Союза НЕ в России типа - https://news-front.su/2024/04/12/kosmicheskaja-otrasl-pribaltiki-ne-vyderzhala-nezavisimosti/?utm_source=yandex.ru&amp;utm_medium=organic&amp;utm_campaign=yandex.ru&amp;utm_referrer=yandex.ru   или - ЦИТАТА: &quot;...В СССР долгое время спутниковая связь развивались только в интересах Министерства Обороны СССР. В силу большей закрытости космической программы развитие спутниковой связи в социалистических странах шло иначе чем в западных странах. Развитие гражданской спутниковой связи началось соглашением между 9 странами социалистического блока о создании системы связи «Интерспутник» которое было подписано только в 1971 году....&quot; © Источник: QRZ.RU https://www.qrz.ru/articles/article_satellite_link_history_695
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