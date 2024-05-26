Сможет ли российская «Сфера» заменить ВС РФ американский Starlink

Sergiy Che

Ну на счёт "вообще нет" это конечно Галюню Соколову кто то жестоко нае... обманул)) Всё СВО давно бы закончилось победой врагов если бы "связи ваще не было" у России. А вот то, что у России НЕ НАСТОЛЬКО ХОРОШАЯ СВЯЗЬ как у пиндосов и приходилось для наших спутников покупать начинку электронную на Западе историю имеет как раз из совковых времён идущую - Королёва, не успели замучить на смерть в сталинских лагерях по облыжному обвинению и потому его гений вывел нашу страну вперёд в космической гонке (но так как в сталинских лагерях палачи его таки подизуродовали, то он трагически погиб ещё не старым и полным сил - потому лунную гонку мы уже просрали). Но не всем областям науки так повезло - как известно генетику с кибернетикой при Сталине так отмандячили и столько гениев шедших на прорыв уничтожили (не говоря о тех, кого ещё в гражданскую - революцию выдавили из страны в эмиграцию, где их гений работал на другие страны, а не на нашу - как скажем изобретателя телевиденья Владимира Козьмича Зворыкина к примеру), что СССР всегда не слабо отставал в области электроники. В лихие 90е этот разрыв только увеличился и лишь с 2000г. там кое-что начали делать шоб догонять, но догонять всегда не просто... Кроме того, часть мест где в СССР разрабатывали космическую связь осталась после развала Союза НЕ в России типа - https://news-front.su/2024/04/12/kosmicheskaja-otrasl-pribaltiki-ne-vyderzhala-nezavisimosti/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru или - ЦИТАТА: "...В СССР долгое время спутниковая связь развивались только в интересах Министерства Обороны СССР. В силу большей закрытости космической программы развитие спутниковой связи в социалистических странах шло иначе чем в западных странах. Развитие гражданской спутниковой связи началось соглашением между 9 странами социалистического блока о создании системы связи «Интерспутник» которое было подписано только в 1971 году...." © Источник: QRZ.RU https://www.qrz.ru/articles/article_satellite_link_history_695