«Бейте беспощадно наших поработителей» Патруль парижских повстанцев выслеживает немецких снайперовПредысторияСтоличный регион Франции был оккупирован немецкой армией летом 1940 г.
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«Бейте беспощадно наших поработителей» Патруль парижских повстанцев выслеживает немецких снайперовПредысторияСтоличный регион Франции был оккупирован немецкой армией летом 1940 г.
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