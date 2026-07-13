Non-Citizen Voting Arrests Continue To Mount, State Officials Put On Notice Authored by Bryan Hyde via American Greatness, The Trump Justice Department has secured roughly two dozen non-citizens voting arrests, prosecutions or convictions in the last few months, with another nearly 90 more cases under investigation.
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