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Мода и Шоу-бизнес

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Ирина Безрукова рассказала, смогла ли она смириться со смертью сына

59-летняя актриса Ирина Безрукова заявила, что смирилась со смертью сына. Об этом сообщает Kp.ru. Ирина Безрукова играет в спектакле «Без вины виноватые», в котором главная героиня переживает смерть ребенка.

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