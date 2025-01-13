Ирина Безрукова рассказала, смогла ли она смириться со смертью сына

59-летняя актриса Ирина Безрукова заявила, что смирилась со смертью сына. Об этом сообщает Kp.ru. Ирина Безрукова играет в спектакле «Без вины виноватые», в котором главная героиня переживает смерть ребенка.
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