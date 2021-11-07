В Культурном центре областного Управления подвели итоги конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

В Управлении МВД России по Омской области при участии Общественного совета при УМВД России по Омской области подвели итоги конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции».
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