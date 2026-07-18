Как мигранты могут помочь России с пенсиями

Российская пенсионная система вновь оказалась в центре дискуссии. Причина — не только текущие экономические сложности, но и долгосрочная демографическая ситуация: количество работающих граждан постепенно сокращается, а число пенсионеров растёт.
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