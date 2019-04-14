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Лживость красных не знает границ

Лживость красных не знает границ

Антисоветчик всегда русофоб!Поражает циничность их лжи. Люди, которые являются самыми оголтелыми русофобами в мире, которые пришли к власти в русской стране и устроили здесь самый жуткий русофобский эксперимент, поставив себе целью уничтожить русских как нацию и заменить их советскими (после чего мы до сих пор оправиться не можем), заявляют, что русофобы - это те, кто против них.

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