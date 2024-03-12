Тот, кто смотрел их в СССР, завалит этот тест: 10 лучших советских боевиков, авторов которых никто не знает

Спорим, он уложит вас на обе лопатки как нечего делать! фото: кадр из фильма «Белое солнце пустыни» (1969)Советские боевики как разлученные в детстве близнецы из индийского кино: судьбы их сложились совершенно по-разному.
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