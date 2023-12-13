Райское изобилие шведского стола/ Система обслуживания «все включено» привлекает многих туристов при выборе отеля, ведь действительно удобно заплатить один раз и наслаждаться отпуском по полной программе.
Тайны шведского стола в отелях all inclusive: акула вместо форели, чрезмерный декор и др.
Комментарии
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Константин Самарин
Прочел похмельный бред автора до места про акулье мясо, и понял, что дальше читать бессмысленно. Перепившему автору расскажу: у акулы отсутствует мочевой пузырь, поэтому моча присутствует во всех органах акулы, и акулье мясо просто вонюче, и требует специальной обработки, чтобы быть пригодно в пищу. Как минимум, акулье мясо сутки вымачивается в сухом вине. Да и на внешний вид белое мясо акулы даже по пьяне гельзя спутать с рыбой красных пород. Так-что не стоит нести бред, даже с перепоя.
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