Тайны шведского стола в отелях all inclusive: акула вместо форели, чрезмерный декор и др.

Константин Самарин

Прочел похмельный бред автора до места про акулье мясо, и понял, что дальше читать бессмысленно. Перепившему автору расскажу: у акулы отсутствует мочевой пузырь, поэтому моча присутствует во всех органах акулы, и акулье мясо просто вонюче, и требует специальной обработки, чтобы быть пригодно в пищу. Как минимум, акулье мясо сутки вымачивается в сухом вине. Да и на внешний вид белое мясо акулы даже по пьяне гельзя спутать с рыбой красных пород. Так-что не стоит нести бред, даже с перепоя.