Два дома повреждены и девять машин сгорели при атаке дронов в Подмосковье

Два частных дома и легковой автомобиль получили повреждения, еще девять машин сгорели в Солнечногорском округе Московской области в результате атаки БПЛА.
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