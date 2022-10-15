Оперативная сводка: ВСУ планируют наступление не только на Херсонском направлении

Очевидно, что самой горячей точкой украинского фронта сегодня стало Херсонское направление, где противник начал анонсированное ранее наступление в направлении Дудчаны и Мыловое, а также в направлении Суханово.
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