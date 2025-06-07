Александр Пашутин гневно высказался о возвращении Чулпан Хаматовой Народный артист России Александр Пашутин - один из рекордсменов по количеству фильмов в отечественном кинематографе, работал с такими режиссёрами-мэтрами, как Эльдар Рязанов, Никита Михалков, Андрон Кончаловский, Светлана Дружинина и др.
Александр Пашутин гневно высказался о возвращении Чулпан Хаматовой
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Игорь Кинжалов
"Александр Пашутин - один из рекордсменов по количеству фильмов в отечественном кинематографе, работал с такими режиссёрами-мэтрами, как Эльдар Рязанов, Никита Михалков, Андрон Кончаловский, Светлана Дружинина и др."-автор пиши логично и правильно: это великие режиссёры работали с Пашутиным, а не он с ними...
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