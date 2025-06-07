Александр Пашутин гневно высказался о возвращении Чулпан Хаматовой

Игорь Кинжалов

"Александр Пашутин - один из рекордсменов по количеству фильмов в отечественном кинематографе, работал с такими режиссёрами-мэтрами, как Эльдар Рязанов, Никита Михалков, Андрон Кончаловский, Светлана Дружинина и др."-автор пиши логично и правильно: это великие режиссёры работали с Пашутиным, а не он с ними...