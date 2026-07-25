Ночью БПЛА атаковали Ростов-на-Дону. После серии взрывов и прилётов в городе вспыхнул пожар. Также в результате атаки пострадал многоэтажный дом.
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Ночью БПЛА атаковали Ростов-на-Дону. После серии взрывов и прилётов в городе вспыхнул пожар. Также в результате атаки пострадал многоэтажный дом.
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