На «Экстремальную гонку» в Петрозаводске набирают волонтеров

Менее чем через месяц в Петрозаводске состоится Республиканский фестиваль «Экстремальная гонка «Карелия 10», который объединит сотни любителей бега по пересеченной местности с преодолением экстремальных препятствий.
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