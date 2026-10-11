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Власти Владимира организовали ПВР для эвакуированных после атаки ВСУ жителей

Власти Владимира организовали ПВР для эвакуированных после атаки ВСУ жителей

Валерия Косилова/ТАСС Власти Владимира организовали пункт временного размещения для жителей, эвакуированных из-за атаки Вооруженных сил Украины.

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