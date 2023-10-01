Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Apple выпустит обновление ПО для устранения жалоб на перегрев iPhone 15

Apple выпустит обновление ПО для устранения жалоб на перегрев iPhone 15

Американская корпорация Apple заявила о том, что выпустит обновление программного обеспечения, которое позволит избежать дальнейших жалоб на перегрев последних моделей iPhone 15, выпущенных чуть больше недели назад, пишет CNBC.

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