22 миллиона американцев могут остаться без интернета перед выборами в США

Unsplash/Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk 22 миллиона американцев могут лишиться интернета перед президентскими выборами в США, если конгресс не сможет найти источники финансирования "Программы доступной связи" для малообеспеченных граждан, пишет издание Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии