В четырех регионах России сотрудниками МВД пресечена деятельность группировки, занимавшейся хищением выплат и довольствий у участников СВО.
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Такую нечисть нужно расстреливать. Нашли у кого воровать.