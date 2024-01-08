Поставщик счастья – МК

Уроженке Северодонецка Людмиле Витвицкой (по мужу Чипак) не везло с самого рождения. Ну разве можно назвать везунчиком человека, от которого в роддоме хотела отказаться мать? Воспитывали ее тетки и бабушка (мама рано умерла).