Атаки на Запорожскую и Курскую АЭС - основа для признания Пентагона и НАТО преступными организациями

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Эти гендеры вообще ничего  не соображают, что с атомом не шутят.
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14 час.
лина любимцева
Они там в Пентагоне и в НАТО  что, совсем уже чокнулись?!! ОНИ ЧТО ТВОРЯТ?!!
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9 час.
лл
лина любимцева
Я думаю, что на Гросси оказывается не прецедентное давление со стороны Запада. А  вообще он мужик нормальный. Ему нужно даже посочувствовать...
Ответить
9 час.

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