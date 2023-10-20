Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Руки можно не убирать", - в Правительстве не поддержали инициативу о выдворении гастарбайтеров за приставание.

"Руки можно не убирать", - в Правительстве не поддержали инициативу о выдворении гастарбайтеров за приставание.

Politiki.net Сначала почему инициатива российских парламентариев оказалось невостребованной: - В Правительстве Российской Федерации нашлись "адвокаты", популярно объяснившие, что инициатива не учла уже установленную КоАП ответственность за мелкое хулиганство.

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Комментарии
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АД
Александра Дан
Пусть распускают руки  ,а вы соизмеряйте их ответственность ,это не их дочерей и жен  за жопу хватают,  у них же охрана .Так что  девоньки   не  возмущайтесь получайте удовольствие. Так наше правительство завещает.
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18 час.
Николай Гулевич
🐖
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18 час.
Valeriy Shershkov
в элитах своя борьба , не до остальных ...
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18 час.

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