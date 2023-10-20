"Руки можно не убирать", - в Правительстве не поддержали инициативу о выдворении гастарбайтеров за приставание.

Politiki.net Сначала почему инициатива российских парламентариев оказалось невостребованной: - В Правительстве Российской Федерации нашлись "адвокаты", популярно объяснившие, что инициатива не учла уже установленную КоАП ответственность за мелкое хулиганство.
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