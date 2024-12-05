«Сотни миллионов выделены - беспилотников нет»: Польша так и не получила национальный БПЛА Orlik

Шесть лет прошло после того, как Минобороны подписало контракт на сумму почти 800 миллионов злотых [$197 млн], предусматривающий поставку 8 тактических комплексов БПЛА ближнего действия Orlik, которые должны были стать одними из первых национальных беспилотников.