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Ракета Firefly Alpha не смогла вывести спутник Lockheed Martin на орбиту — полезная нагру...

Ракета Firefly Alpha не смогла вывести спутник Lockheed Martin на орбиту — полезная нагру...

Ракета Firefly Alpha не смогла вывести спутник Lockheed Martin на орбиту — полезная нагрузка упала в океанАмериканская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace не смогла доставить демонстрационный спутник Lockheed Martin на орбиту с помощью своей ракеты носителя Firefly.

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