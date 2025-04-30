Ракета Firefly Alpha не смогла вывести спутник Lockheed Martin на орбиту — полезная нагру...

Ракета Firefly Alpha не смогла вывести спутник Lockheed Martin на орбиту — полезная нагрузка упала в океанАмериканская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace не смогла доставить демонстрационный спутник Lockheed Martin на орбиту с помощью своей ракеты носителя Firefly.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)