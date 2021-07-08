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Хачанова в матче с Шаповаловым попросили сменить кепку. Она была недостаточно белой для дресс-кода «Уимблдона»

Хачанова в матче с Шаповаловым попросили сменить кепку. Она была недостаточно белой для дресс-кода «Уимблдона»

29-я ракетку мира Карена Хачанова по ходу четвертьфинала «Уимблдона» против Дениса Шаповалова (4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6) попросили сменить кепку.

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