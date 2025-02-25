Мужская стрижка андеркат: как выглядит причёска андеркат с длинными, короткими волосами

Выбрать подходящую, стильную и при этом лёгкую в уходе стрижку — задача со звёздочкой. К тому же сегодня идей для экспериментов огромное множество: от классики, проверенной временем, до ультрамодных, как маллет.
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