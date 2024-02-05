Путин готовит сенсацию перед выборами? Изменение пенсионного возраста и новые выплаты

Сейчас спереди выборами начнут обещать неисполнимое, только кто за это будет отвечать.?

HotRS

У нас местный глава построил себе резиденцию на берегу моря, перекрыв доступ к пляжам. Потом он разрешил детворе проходить и купаться на пляжах. Всё, в глазах детей дядя уже хороший. Насколько знаю, осенью опять все загородил. Но дети помнят, что он хороший.