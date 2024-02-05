Аналитики уверены, что ближе к окончанию предвыборной кампании Путин обрадует всех россиян старше 55 лет приятной новостью.
Путин готовит сенсацию перед выборами? Изменение пенсионного возраста и новые выплаты
Комментарии
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ЮБ
Юлия Бен
Сейчас спереди выборами начнут обещать неисполнимое, только кто за это будет отвечать.?
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59 мин.
ЕУ
Евгений Удалов
Одна просьба к гаранту...разобраться с нелегалами и ужесточать наказание за преступления этих суперспециалистов.
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48 мин.
HotRS
У нас местный глава построил себе резиденцию на берегу моря, перекрыв доступ к пляжам. Потом он разрешил детворе проходить и купаться на пляжах. Всё, в глазах детей дядя уже хороший. Насколько знаю, осенью опять все загородил. Но дети помнят, что он хороший.
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12 мин.
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