Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • HotRS
    У нас местный глава построил себе резиденцию на берегу моря, перекрыв доступ к пляжам. Потом он разрешил детворе прох...Путин готовит сен...
  • Maxim Yushkin
    да, те вече знаят всичко 😉За урок заплачено...
  • Евгений Удалов
    Одна просьба к гаранту...разобраться с нелегалами и ужесточать наказание за преступления этих суперспециалистов.Путин готовит сен...

Путин готовит сенсацию перед выборами? Изменение пенсионного возраста и новые выплаты

Путин готовит сенсацию перед выборами? Изменение пенсионного возраста и новые выплаты

Аналитики уверены, что ближе к окончанию предвыборной кампании Путин обрадует всех россиян старше 55 лет приятной новостью.

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Комментарии
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ЮБ
Юлия Бен
Сейчас спереди выборами начнут обещать неисполнимое, только кто за это будет отвечать.?
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59 мин.
ЕУ
Евгений Удалов
Одна просьба к гаранту...разобраться с нелегалами и ужесточать наказание за преступления этих суперспециалистов.
Ответить
48 мин.
HotRS
У нас местный глава построил себе резиденцию на берегу моря, перекрыв доступ к пляжам. Потом он разрешил детворе проходить и купаться на пляжах. Всё, в глазах детей дядя уже хороший. Насколько знаю, осенью опять все загородил. Но дети помнят, что он хороший.
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12 мин.

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