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НБА начала расследование на предмет тамперинга в «Филадельфии» при подписании Хардена, Такера и Хауза

НБА начала расследование в отношении «Филадельфии» на предмет возможного тамперинга и раннего контакта в ситуации с подписанием свободных агентов Джеймса Хардена, Пи Джей Такера и Дэньюэла Хауза.

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