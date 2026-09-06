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Ученые обнаружили противораковое вещество в листьях облепихи

Ученые обнаружили противораковое вещество в листьях облепихи

Жизнеспособность клеток ученые проверяли двумя независимыми способами Российские ученые выявили противоопухолевый потенциал казуариктина — природного соединения, содержащегося в листьях облепихи.

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