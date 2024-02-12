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Работники нацпарка в Африке заметили, что слоны уходят ночью в пещеру и решили за ними проследить

Работники нацпарка в Африке заметили, что слоны уходят ночью в пещеру и решили за ними проследить

На окраине горы Элгон рейнджеры наблюдали за многочисленной группой африканских слонов. Внезапно они заметили, как эти могучие звери прекратили свои повседневные занятия, собрались вместе и решительно направились вглубь пещеры.

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