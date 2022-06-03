Названы регионы России с самыми сексуально бессильными мужчинами

Аналитики системы «Честный знак»: от проблем с потенцией чаще страдают жители ПодмосковьяСпециалисты Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» назвали регионы России, в которых чаще всего проживают самые сексуально бессильные мужчины.