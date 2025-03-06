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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

«СпИцназ» отправил военнослужащим больше двух тысяч пар носков

Команда вязальщиц Пряжинского района подвела итоги акции «Носки солдату» фото Людмила Козлова, Светлана Всеволодова Карельские рукодельницы с начала специальной военной операции связали почти две с половиной тысячи пар шерстяных носков.

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