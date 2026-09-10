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Суть Событий

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ВС РФ взяли под контроль два села в Харьковской области

ВС РФ взяли под контроль два села в Харьковской области

Под контроль РФ перешли два села в Харьковской области, заявило Министерство обороны. Также Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ.

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