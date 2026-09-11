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«Мособлпожспас» напомнил о мерах безопасности при использовании обогревателей

«Мособлпожспас» напомнил о мерах безопасности при использовании обогревателей

С наступлением холодов жители Подмосковья начинают пользоваться обогревателями. В этот период важно соблюдать правила пожарной безопасности: неправильная эксплуатация электроприборов может привести к возгоранию.

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