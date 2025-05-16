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"Исчезни на сутки": дети стали участвовать в новом опасном челлендже

"Исчезни на сутки": дети стали участвовать в новом опасном челлендже

Alexey Belkin Source/Business Online/Global Look Press Игра-испытание "Исчезни на сутки" все чаще вызывает обеспокоенность у родителей, а все потому, что она по своему содержанию сильно напоминает задания знаменитого сообщества "Синий кит".

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