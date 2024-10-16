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Главный враг "Ахмата" найден в Судже – в плен не брать: Пытал и убивал русских – пришло время возмездия. Первые 8 "двухсотых" солдат США

Главный враг "Ахмата" найден в Судже – в плен не брать: Пытал и убивал русских – пришло время возмездия. Первые 8 "двухсотых" солдат США

Стало известно о возбуждении уголовного дела против настоящего монстра – гражданин США, создавший ЧВК, не просто принял участие во вторжении в Курскую область, но и принимал участие в убийствах, пытках и других страшные преступления против солдат и мирных граждан.

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